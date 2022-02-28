الجامعة العربية تدعو إلى حل الأزمة الأوكرانية بالحوار والدبلوماسية

أبدى مجلس جامعة دول العربية قلقه إزاء ما يحدث في أوكرانيا عقب تعرضها لغزو روسي، مؤكدا خلال اجتماع طارئ عُقد، اليوم الإثنين، على أهمية حل الأزمة عبر ”الحوار والدبلوماسية“.

وعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا، اليوم، بالقاهرة، بناء على دعوة من مصر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، فيما لم تُبدِ غالبية البلدان العربية موقفا واضحا بعد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي السياق، قال الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، حسام زكي، خلال الاجتماع الطارئ للمجلس: ”نتابع في الأمانة العامة بقلق كبير التطورات المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة“.

وأضاف زكي: ”ندرك مواقف جميع الأطراف وهي جميعا أطراف صديقة، ونؤمن بأنه كان من الضروري تكثيف العمل من أجل التوصل إلى ترتيبات ترضي الجميع بدون اللجوء إلى القوة العسكرية؛ لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف“.

وتابع: ”لكننا الآن نواجه هذا الظرف الدقيق، ونرى أنه يتحتم على جميع الدول والتنظيمات المحبة للسلام العمل بشكل سريع من أجل وقف التصعيد وليس تأجيجه، واستعادة الحوار والسعي لتسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية التي لا غنى عنها لتفادي تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع“.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن مجلس الجامعة أعرب ”عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا“، وعن تأييده ”جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية“.

كما دعا المجلس في بيانه إلى ”احترام مبادئ القانون الدولي، والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس“.

وأبدى المجلس قلقه من ”تدهور الأوضاع الإنسانية“ نتيجة الأزمة، وأكد على ”التنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة“.

يأتي ذلك وسط وقوع آلاف الطلاب العرب في محيط الأحداث الخطرة نتيجة العمليات العسكرية في المدن الأوكرانية.

وترتبط دول عربية عديدة بعلاقات تعاون واسعة مع روسيا في مجالات عدة، كما تعتبر موسكو موردا هاما للأسلحة والقمح لعدد منها.

والجمعة الماضية، امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار، أعدته الولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.