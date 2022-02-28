السيسي: فيلم "الإرهاب والكباب" جعل الدولة خصما للمواطن

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيلم ”الإرهاب والكباب“ للفنان عادل إمام، واصفا العمل الفني الشهير بأنه ”جعل البلد خصما للمواطن“.

وقال السيسي في كلمة له خلال تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: ”فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن يشتكي، وجعل الدولة خصما، في حين كان ينبغي أن تكون السلبية هي الخصم، والمواطن الذي لا يعمل هو الخصم“.

وأضاف: ”حينما تحولت (الدولة) لخصم، تم هدمها في 2011، ولولا فضل الله وكرمه لما قامت مرة ثانية“.

وتابع أن ”الناس خرجت عام 2011 (ثورة يناير) بسبب عدم الرضا دون معرفة أسباب عدم الرضا“.

وفيلم الإرهاب والكباب تم عرضه عام 1992، وهو من بطولة الفنان عادل إمام والفنانة يسرا وآخرين، ومن تأليف السيناريست الراحل وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

وجاء كلام السيسي في سياق حديثه عن الأوضاع المعيشية للمواطنين المصريين، وقال: ”الناس تنقل شكواها له في الشارع عند مقابلته لهم.. (هناك سيدة) قالت أنا زعلانة منك وعندي 6 أولاد“.

وشدد ”على أنه يجب على كل المؤسسات أن (تتابع القضايا) في الشوارع والأحياء التي تعاني“.

وأكد الرئيس المصري على ”ضرورة الحديث بوعي حول الأوضاع التي يواجهها المصريون، بدلا من بث السلبية بين الناس بسبب عدم تقدير القضية والتحديات“.

وتابع أن ”قضية مستقبل مصر ليست قضية سلطة، وإنما قضية مشتركة تتطلب الوعي والعلم والإلمام بالتحديات قبل الحديث“.

وقال السيسي إن ”القضية الأساسية هي الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار، وما نتحدث فيه اليوم هو تغيير أسباب حالة عدم الرضا، وهذا الكلام قد يحبط معنويا، لكنه لا يزيدني إلا إصرارا على القتال والعمل من أجلك يا مصر“.