بعد تصريحات عمرو أديب.. القاهرة: حريصون على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

أكد الناطق باسم الخارجيةالمصرية أحمد حافظ دعم القاهرة لسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها.

يأتي ذلك ردا على الجدل المثار عقب تصريحات أدلى بها الإعلامي المصري عمرو أديب، قال فيها إن العلاقة التي تربط بين مصر وليبيا، كالعلاقة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال حافظ إن علاقة مصر بليبيا على مدار السنوات الماضية ”اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي، اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية“.

وأشار حافظ إلى أن ”كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا“.

و قال في البيان إن ”الموقف الرسمي لمصر يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية“.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر بياناً مقتضباً مساء الأحد جاء فيه ”يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام المصري يدعم الشقيقة ليبيا بكل السبل، ويدعو للحفاظ على قوة وسلامة واستقلالية الدولة الليبية واستقرارها ووحدة أراضيها“.

وأضاف بيان المجلس“ العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين لها جذور ممتدة عبر الماضي والحاضر وترسم صورة طيبة للتعاون في المستقبل وتقوم على الاحترام المتبادل والدعوة إلى وحدة الشعوب العربية“.

وجاء بيان المجلس الأعلى بعد بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية بشأن تصريحات الإعلامي المصري عمرو أديب.

وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد استدعت أمس الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية على خلفية تصريحات أديب.

ونددت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، بما وصفته ”الاستخفاف“ من قبل الإعلامي عمرو أديب للسيادة الليبية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة بين مصر وليبيا.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى أن ما تحدث به الإعلامي عمرو أديب لا يمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن ”العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية“.

وخصص عمرو أديب آخر حلقات برنامجه ”الحكاية“ والمذاع على شاشة ”إم بي سي“، للحديث عن تطورات الأزمة التي تشهدها الساحة الأوكرانية حيث وصف هذه الحرب بأنها غير متكافئة، وقال عمرو أديب: ”أوكرانيا بالنسبة لروسيا زي ليبيا لمصر“.