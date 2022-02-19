الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يشكك في "معراج النبي" والأزهر يتدخل

أثار الإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى موجة عارمة من الغضب؛ بسبب تشكيكه في ”معراج النبي“ محمد عليه السلام إلى السماء، وفي صحة ما روي عنها.

وأحدث إبراهيم عيسى حالة من الغضب المتصاعد نتيجة تصريحاته ومواقفه الأخيرة، التي تركز في معظمها على آرائه في الدين وقيم المجتمع الإسلامي والثوابت الراسخة.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانا، قال فيه إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن ”الإسراء والمعراج“ في برنامج ”حديث القاهرة“ الذي يقدمه إبراهيم عيسى.

وأكد البيان أن ذلك تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور؛ لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس، بحسب البيان.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

وفي أول رد فعل رسمي، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا أكد فيه أن ”معجزة الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله المتواترة، الثَّابتة بنص القرآن الكريم في سُورتي (الإسراء) و(النَّجم)، وبأحاديث السنة النبوية المطهّرة في الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المُسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مرجف“.

وأضاف البيان: ”ومحاولات الطعن البائسة في صحابة سيدنا رسول الله والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيلٍ من هذه الأمة؛ جُرم محرم، وجرأة مُستهجنة ومرفوضة، ودَرب من التجاوز البغيض والمُستَنكر، لدى أمّةٍ مهما بلغ التقصير بأفرادها، إلا أنّهم لا يقبلون المساس بجناب سيدنا رسول الله ولا أصحابه“.

وأعرب الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر السابق عن استيائه لخروج هذه التصريحات التي وصفها بأنها ”هدامة لعقول الشباب الذين يعاني غالبيتهم من الثقافة السطحية، ولا يملكون أحيانا الرد على تلك التصريحات التي أصبحنا لا نعرف هل تصدر عن جهل أم عمد“، بحسب تعبيره.

وقال شومان في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن الشكيك في الإسراء والمعراج يعني التشكيك في فرضية الصلاة ذاتها كونها كانت ركيزة الرحلة المحمدية، مستكملا: ”إذا كان هناك خلاف بين العلماء عن كون الرحلة بالروح أو الجسد أو معا، فإن هذه التصريحات تنسف كل ذلك، ولا يوجد في كتب السيرة أو التاريخ ما يدعيه عيسى في هذا الشأن“.

وتساءل شومان: ”كيف يجرؤ مسلم على اقتحام هذه القضايا بهذا الشكل؟، وما هو الهدف من إثارة مثل هذه القضايا بين الحين والآخر، وكيف لغير المتخصص أن يتحدث في ثوابت يؤكدها المتخصصون أنفسهم، لا بد من وقفة جادة لتفادي ذلك“.

مشهد بحاجة إلى انضباط

من جهتها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن ”إثارة مثل هذه القضايا بين الحين والآخر لم يعد مقبولا“، واصفة ”التشكيك في الثوابت الدينية بأنه أخطر ما تواجه الأجيال القادمة“.

وأضافت نصير في حديثها لـ ”إرم نيوز“، أن ”البحث عن الشو والعودة للأضواء، على حساب القضايا الدينية لا يجب أن يمر مرور الكرام، قائلة: ”كيف نجد مثل هذه التصريحات في وسائل الإعلام؟ المشهد الإعلامي هنا بحاجة إلى انضباط في هذا الأمر“.

واختتمت نصير: ”تشكيك الإنسان في عقيدته أخطر الأشياء، ولا بد من المحاسبة والمحاكمة لغير المتخصصين، خاصة أن معالجة تلك الأخطاء لا تلقى نفس الصدى الذي حدث أثناء تفجير القضية، وللأسف ينجح المغرضون في هدفهم بنسبة كبيرة، وأنا حزينة تجاه ما يحدث“.

إثارة البلبلة والتشكيك

ووجه الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف سابقا، حديثه لإبراهيم عيسى عبر ”إرم نيوز“ قائلا: ”إذا كنت لا تعرف فاعرف، والاعتذار من شيمة الكرام“، مشيرا إلى أن ”الإسراء والمعراج من الأمور التوقيفية التي لا جدال فيها كونها صريحة بنص القرآن الكريم“.

وذكر عبادة في حديثه لـ ”إرم نيوز“ أن ”حديث عيسى لا يهدف سوى لإثارة البلبلة والتشكيك في ثوابت الدين من أجل استمرار حب الظهور والشهرة بين الحين والآخر، مؤكدا على أهمية المواجهة لغير المتخصصين للحديث في القضايا الدينية“.

وتساءل عبادة: ”إذا كان المعراج وهما يعني لا وجود للصلاة التي كانت أحد أهم ركائز الرحلة والتوجيه من الذات الإلهية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم التشكيك هنا له آثار أخرى تتعلق بأركان الإسلام نفسها وليس مجرد الرحلة كما يدعي عيسى“.

واختتم مستشار وزير الأوقاف السابق حديثه بأن الدين الإسلامي به قضايا توقيفية مثل آيات القرآن الكريم، حيث لا أسئلة ولا جدال مثلا في عدد ركعات كل صلاة الصبح أو العشاء، وهناك قضايا يمكن فيها الاجتهاد أو التغير وفقا لتطور الأحداث ومواكبة العصر، والإسراء والمعراج لا جدال فيها“.

وأحدث إبراهيم عيسى ضجة كبيرة بعد حلقته في برنامجه ”حديث القاهرة“، أمس الجمعة، بفضائية القاهرة والناس، حيث ذكر بأن القصص التي يسردها الأئمة والمشايخ نسبة الكذب بها 99%، مستكملا: ”واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج“.

ويثير إبراهيم عيسى الجدل في مصر بسبب آرائه سواء في الدين أو السياسة أو الرياضة، وتم وقف أكثر من برنامج تلفزيوني له بسبب ذلك، كذلك التقدم ضده ببلاغات للنائب العام واتهامه بإثارة الفتن.