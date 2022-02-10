مصر تعلق على اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة: مسار التسوية بيد الليبيين وحدهم

أكدت مصر متابعتها لتطورات الأحداث على الساحة الليبية، مؤكدة على عدم التدخل الخارجي في شؤون ليبيا واحترام إرادة الشعب الليبي، وذلك بعد ساعات من موافقة البرلمان على تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر بيان رسمي مساء الخميس، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية.

وثمن في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم الخميس بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن ”مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها“.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية.

وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن ثقة مصر فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون.

ودعت مصر في بيانها ”كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية“.

وكان البرلمان الليبي قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بالإجماع رئيسا جديدا للوزراء، تمهيدًا لتشكيل حكومة مغايرة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في وقت يرفض الدبيبة خارطة طريق أقرها البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان اليوم الخميس، باشاغا رئيسًا مؤقتا جديدا للوزراء، إثر انسحاب منافس له.

وكان الدبيبة قد أعلن أمس الأول عن تجاهله نتيجة التصويت في البرلمان لاختيار بديل له، وأنه لن يسمح بمراحـل انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها ”إلى حين التسليم لسلطة منتخبة“.

ومن المتوقع انتقال باشاغا من مقر البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد إلى طرابلس في الغرب وسط تخوفات من تطور الأزمة السياسية إلى مواجهات عسكرية بين الجماعات المسلحة في العاصمة.

وتحذر جامعة الدول العربية من انزلاق البلاد مجددا إلى حالة استقطاب حادة.