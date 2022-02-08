السيسي يعيّن المستشار بولس فهمي رئيسًا جديدًا للمحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسًا جديدًا للمحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن يؤدي، المستشار فهمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، خلال الساعات المقبلة.

ونص القرار الجمهوري رقم ”51“ لسنة 2022، الصادر عن الرئيس المصري على ”تعيين المستشار، بولس فهمي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من 9 شباط/فبراير الجاري“.

كما أصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا آخر، حمل رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار، سعيد مرعي عمرو إلى التقاعد، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية ألمت به مؤخرًا، ومنعته من مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

وأصيب رئيس المحكمة المنصرف المستشار، سعيد مرعي عمرو، بوعكة صحية حادة أفقدته القدرة على مباشرة مهامه.

وكان مرعي عمرو قد تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية، في تموز/يوليو 2019، ويبلغ من العمر حاليًا 67 عامًا، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد، في آب/أغسطس 2024.

وانعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، أمس الإثنين، وتم عرض الأمر عليها، ثم اتخذت الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة، المستشار بولس فهمي.

يذكر أن المستشار بولس فهمي، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا.

وعُيّن، بولس فهمي، المولود، في يناير العام 1967، في النيابة العامة، العام 1978، وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف، العام 1997، ثم رئيس الاستئناف، العام 2001.

وعُيّن نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، العام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أُعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، العام 2014.

وللمستشار فهمي، العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيس محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

كما شارك الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.