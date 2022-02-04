وفاة المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي متأثرا بكورونا

توفي صباح اليوم، المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما؛ متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنة المخرج الراحل الممثلة عبير الشرقاوي نبأ وفاة والدها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الشرقاوي قد تعرض لتدهور كبير في حالته الصحية، خلال الساعات الأخيرة التي سبقت وفاته، بحسب ما أعلن ابنه تامر الشرقاوي.

وقال الشرقاوي الابن في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن والده تعرض في اليومين الماضيين لتدهور في حالته الصحية، أجبرتهم على نقله إلى مستشفى آخر ليحظى برعاية أكبر؛ نظرا لخطورة حالته الصحية.

وأوضح أن حالة والده خلال الفترة الأخيرة كانت مستقرة إلى حد كبير، وكان الطبيب يطمئنهم بأن الحالة تستجيب للعلاج، وستتحسن بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.

وأشار تامر إلى أنهم تفاجؤوا بالطبيب يخبرهم بأن حالة الفنان جلال الشرقاوي تتدهور، ونسبة الأوكسجين في الدم قد انخفضت بشكل كبير. وطالب الجمهور بالدعاء له.

ويعد جلال الشرقاوي أحد أهم رواد المسرح المصري الحديث، حيث قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال التي تعد من أهم الأعمال المسرحية في تاريخ الفن المسرحي المصري، فضلا عن اكتشافه العديد من الفنانين الذين أصبحوا من أهم نجوم المسرح.

وولد الفنان والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي، في يونيو/ حزيران 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة في العام 1954، كما حصل أيضا على دبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز.

ونال الفنان الشرقاوي دبلوم إخراج من معهد ”جوليان برتو“ للدراما في فرنسا 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا العام 1962. واشترك الشرقاوي في العديد من الأفلام السينمائية مع نجوم الجيل الذهبي للسينما، منهم الفنانان محمود ياسين وعادل إمام.

وأخرج الشرقاوي عددا كبيرا من المسرحيات الناجحة، منها ما استمر عرضه لفترات طويلة على المسرح المصري مثل: (دستور يا أسيادنا) و(عطية الإرهابية) و(قصة الحي الغربي)، كما شارك بالتمثيل في بعض الأعمال الفنية.

ومن أشهر ما أخرجه، مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي حققت نجاحا مدويا حين عرضها، وكانت بطولة عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وسهير البابلي وحسن مصطفى، وآخرين.