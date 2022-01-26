أبوظبي.. قادة الإمارات والبحرين ومصر يدعون لموقف دولي حازم ضد ميليشيات الحوثي

دعا قادة الإمارات والبحرين ومصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد ميليشيات الحوثي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعقدت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قمة جمعت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكرت ”وام“ أن القادة بحثوا خلال القمة ”التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية“.

وتطرق القادة، وفق وكالة أنباء الإمارات، إلى ”الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وإطلاقها صاروخين بالستيين تجاه الدولة، مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها“.

وأكد قادة البلدان الثلاثة أن ”هذه الممارسات العدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وتمس بالأمن والسلم الدوليين“، ودعوا ”المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها“.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن ملك البحرين والرئيس المصري أكدا ”تضامن بلديهما مع دولة الإمارات، ودعمهما كل الخطوات التي تتخذها لضمان الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها“.

وشدد القادة خلال قمتهم على ”أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية وشعوب المنطقة، والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد السيسي ”إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها“، وذلك خلال لقائه في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتطرق الجانبان إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد بحث مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في أبوظبي، أمس الثلاثاء، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وقالت ”وام“ إن الشيخ محمد بن زايد بحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية، ”والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجالات“.