خلال لقائه محمد بن زايد.. السيسي: ندين أي عمل إرهابي حوثي ضد الإمارات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ”إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها“، وذلك خلال لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ووصل الرئيس المصري، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، إن ولي عهد أبوظبي كان في مقدمة مستقبلي السيسي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة بأبوظبي.

وبحسب الوكالة، أجريت للرئيس المصري ”مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن، حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة بزيارة الضيف“.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن الرئيس السيسي عقد مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق المتحدث، أكد الرئيس المصري ”أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة“.

وأعرب السيسي عن ”تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جرّاء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين“.

وأكد السيسي ”إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات“، بحسب البيان.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.

وأكد الجانبان، مواصلة العمل معا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.