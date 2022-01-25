بعد رسالة طمأنة إثيوبية.. مدبولي: مصر مهتمة باستئناف مفاوضات سد النهضة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، إن مصر مهتمة باستئناف المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، في ظل ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيس على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع ”فيسبوك“، أن مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة ويكون ملزما قانونيا، بشكل يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان.

وتابع رئيس الوزراء المصري ”لا شك أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول“.

وأشار إلى أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.

في غضون ذلك أشار اللواء سمير فرج، المحلل الإستراتيجي المقرب من دوائر صنع القرار المصري، إلى احتمالية اضطلاع الجزائر التي يقوم رئيسها عبد المجيد تبون بزيارة للقاهرة في الوقت الراهن، بدور وساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلا في تصريحات تلفزيونية إن ”القاهرة تحترم الجزائر وتؤكد أن حل المشكلة سيكون بالتفاوض“.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دعا الخميس الماضي، مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب التعاون.

وأشار آبي أحمد في رسالة بثها عبر حسابه بموقع ”تويتر“ إلى أن سد النهضة لن يأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط، بل ستكون له فوائد للسودان ومصر.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن سد النهضة سيؤمن الحماية للسودان من الفيضانات وشح المياه في فترات الجفاف.

كما أنه سيوفر لمصر حفظا للمياه، عوضا عن ضياع مليارات الأمتار المكعبة من المياه، على حد قوله.

وأشار آبي أحمد إلى أن مصر ”تستفيد أيضا من الحفاظ على المياه عند سد النهضة بدلا من إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه للتبخر وفي سهول الفيضانات، حيث يساعد سد النهضة أيضا على منع الانسكاب المستقبلي الذي يطل على سد أسوان“.