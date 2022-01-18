مكتب نفتالي بينيت ينفي زيارة نجل السيسي إلى إسرائيل

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن زيارة نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الدولة العبرية.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، معلقا على أنباء زيارة محمود السيسي إن ”الخبر كاذب تماما“.

وكانت تقارير صحفية عربية قد تحدثت عن زيارة محمود السيسي، إلى إسرائيل، على رأس وفد من جهاز المخابرات المصرية.

لكن وسائل إعلام عبرية، أكدت زيارة الوفد المصري إلى إسرائيل دون نجل الرئيس المصري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، في وقت سابق، إن ”وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى إسرائيل صباح الثلاثاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”الطرفين سيجريان مناقشات حول إعادة إعمار قطاع غزة وعملية التهدئة بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”المباحثات ستشمل مناقشة دفع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل“، لافتة إلى أن ”الوفد سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم“.

الجدير ذكره، أن مصر تتولى ملف الوساطة بين إسرائيل من جهة وحركة حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة من جهة أخرى، حيث أدت وساطتها إلى وقف التصعيد العسكري بين الجانبين في أيار/مايو الماضي.

وتوقفت المواجهة العسكرية على إثر اتفاق متبادل لإطلاق النار توصلت إليه مصر وأطراف دولية، دون الاتفاق على تهدئة بين الجانبين، في حين تواصل مصر مساعيها منذ منتصف العام الماضي، من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة والتوافق على صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

وفي شهير أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن منحة مالية قدرها 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بينما وصلت معدات وآليات مصرية للمساعدة في إزالة ركام البيوت المهدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تبني مصر في قطاع غزة ثلاث مدن سكنية جديدة، حيث بدأت الجهات المصرية المختصة في بناء أول مدينة شمال القطاع، كما ستساهم بشكل كبير بإعادة الإعمار فيه.

يشار إلى أن حركة حماس عرضت في نيسان/أبريل الماضي، مقترحا جديدا لإنجاز صفقة تبادل أسرى، لكنه، وبحسب الحركة، لم تظهر إسرائيل جدية في الرد على الاقتراح.