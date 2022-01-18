مصر تعلن إصابة اثنين من رعاياها إثر الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

أعلنت الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مواطنين اثنين من الجالية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانا من بين المصابين جراء الهجوم الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي، أمس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث“، الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وبينت أن ذلك جاء ”في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له، أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة“. مشيرة إلى أن ”سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، شريف البديوي، قام على الفور بالاطمئنان على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيْن، والوقوف على احتياجاتهما“.

وذكر البيان، أن السفير البديوي ”قام بالتواصل مع المُصابيْن للاطمئنان على حالتهما الصحية، وتقديم المساعدة اللازمة لهما، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة“.

وصباح أمس الإثنين، أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، السيطرة على حريق أدى، في وقت سابق، إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينها عن شرطة أبوظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية، وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، كما استنكر رؤساء وأعضاء البرلمانات الوطنية من مختلف دول العالم الهجوم الحوثي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيار ”درون“ وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.