السيسي يبحث مع عباس في شرم الشيخ ملف إعادة إعمار قطاع غزة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جهود إعادة إعمار قطاع غزة، خلال لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في شرم الشيخ، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي.

وتباحث السيسي وعباس كذلك، بحسب بيان للرئاسة المصرية، صدر اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي حضره اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتناول الجانبان أيضا الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام.

وأكد الرئيس المصري لنظيره الفلسطيني، دعم بلاده للتحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليًا وإقليميًا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام، بحسب ما نقله المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي في البيان.

وقال راضي إن السيسي أكد خلال الاجتماع مع الوفد الفلسطيني على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جهته، أورد البيان أن عباس أثنى على الدعم المصري المقدم للقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بحسب بيان المتحدث الرسمي.

في ذات الإطار، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، في تصريح له، إن هناك تواصل دائم مع مصر بشأن الاستمرار في إعمار قطاع غزة.

وأوضح أنه تم البدء في مشروع الكورنيش وتم ترسية العطاء على المقاول الفلسطيني وتم البدء فيه منذ ما يقرب من أسبوعين، ويتوقع حتى شهر أبريل/نيسان أن يتم الانتهاء من هذا المشروع“.

وذكر أنه تم البدء أيضا في أعمال تسوية الأرض وتجهيز العمارات بمشروع المدن المصرية الثلاث، وتم طرح العطاء لهذه العمارات السكنية قبل أسبوعين، و يتوقع هذا الأسبوع أن يتم ترسية العطاء على مقاولين فلسطينيين للتنفيذ في أعمال البناء في هذه المدة“.