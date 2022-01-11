النيابة المصرية ترفع اسم ممدوح حمزة من قوائم "الإرهاب"

ألغت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إدراج الناشط السياسي البارز المهندس ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب، ورفعت اسمه من تلك القوائم.

واستند قرار إنهاء إدراج حمزة على قوائم الإرهابيين إلى قرار مكتب شؤون أمن الدولة بقبول الالتماس المقدم من الأخير، وإلغاء الحكم الصادر في القضية المذكورة، وإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى.

وينص القرار على أن تنفذ آثاره بداية من الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري، وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة)، قد قضت في أكتوبر 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا لممدوح حمزة، بعد اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات عدة لحمزة في قضية أمن دولة، منها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ“تويتر“.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق مجموعة الحوار الدولي التي قامت بوساطة لدى أجهزة الدولة المصرية، إنه ”في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يُجرى الآن العمل بمعرفه الهيئة القضائية والنيابة العامة على مراجعة حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف“.

ومؤخرا أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات لها أبعاد سياسية، وكان آخر هؤلاء عضو حزب الدستور الشاعر خالد سعيد، الذي تم إطلاق سراحه مساء الاثنين، وسبقه إطلاق سراح الناشط القبطي رامي كامل رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، دون أي ضمانات أو تدابير احترازية.

وكان كامل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بعدما ألقي القبض عليه في 23 نوفمبر 2019، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.

إضافة إلى ذلك، أطلقت السلطات سراح الناشط السياسي رامي شعث، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل، ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية.