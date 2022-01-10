مصر تطلق سراح الناشط والشاعر خالد سعيد

أطلقت السلطات المصرية، يوم الإثنين سراح الناشط السياسي والشاعر خالد سعيد، وذلك بعد قرار صادر عن جهات التحقيق المعنية.

ووصل ”سعيد“ العضو في حزب الدستور والذي كان مودعا بالحبس الاحتياطي، على ذمة اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، إضافة لاتهامات بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة وشائعات، إلى منزله بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية .

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق مجموعة الحوار الدولي التي قامت بوساطة لدى أجهزة الدولة المصرية، إنه فى إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجرى الآن العمل بمعرفه الهيئة القضائية والنيابة العامة على مراجعة حالات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة، وهو مايمثل انفراجة كبيرة فى هذا الملف.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أفرجت في وقت سابق عن رامي كامل الناشط القبطي ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، دون أي ضمانات أو تدابير احترازية.

وكان رامي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم1475 لسنة 2019، حيث ألقي القبض عليه في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن في حي الوراق في محافظة الجيزة.

ووجهت النيابة العامة إلى الناشط رامي اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

كما أسندت له تهم إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وواكب ذلك قرارا بالإفراج عن الناشط السياسي رامي شعث أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث .

وقامت السلطات المصرية في إطار اتفاق بإطلاق سراح شعث بترحيله إلى الأردن أولا بصفته مواطنا فلسطينيا بعد إلزامه بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومنها قرر شعث الذهاب إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها من خلال زوجته الفرنسية.