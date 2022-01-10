السيسي يؤكد دعم مصر "الكامل" للحكومة اللبنانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعم بلاده الكامل لإدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يضمن تلبية تطلعات الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن السيسي ”أعرب عن كامل الدعم لرئيس الحكومة اللبنانية من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني، ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة في لبنان“.

من جانبه، ”ثمن رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة العربية ككل“، بحسب البيان.

وبحسب البيان، ”تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة“.

في سياق آخر، قال الرئيس المصري خلال إطلاق المنتدى إن ”أزمة فيروس كورونا جاءت لإنذار البشرية في الوقت الذي حملت فيه الأمل الجديد“، بحسب تعبيره.

وتطرق الرئيس المصري إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي التي صدرت في نوفمبر 2016، واصفا إياها بأنها ”كانت السبب الرئيس في تحمل الاقتصاد المصري للكثير من الصعوبات برغم الأعباء التي حملتها القرارات على المواطنين“.

وأكد الرئيس المصري إن ”الاقتصاد المصري مستعد حاليا لتحمل ومواجهة أي صدمات أخرى قد يسببها وباء كورونا على العالم ومصر“.

وقال السيسي: ”عالم ما بعد كورونا سيختلف كثيرا عما قبله، وأقول للشباب الحاضرين: لن نفهم كل إفرازات الجائحة حاليا، وما فعلته الجائحة سيتم إثبات الكثير من إيجابياته مستقبلا، لم نخف من كورونا بشكل مبالغ، ولم يتوقف العمل في مصر لحظة“.