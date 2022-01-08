مصر تفرج عن الناشط القبطي رامي كامل

أفرجت السلطات المصرية، السبت، عن الناشط الحقوقي القبطي رامي كامل بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عامين لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية، بحسب شقيقته.

ونشرت بوسي كامل شقيقة رامي على حسابها على موقع فيسبوك، السبت، ”رامي كامل وسط أهله الآن .. العيد وصل يا عالم“.

وكان الشاب المصري أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وأعلن المحامي طارق العوضي والصحفي خالد البلشي، عبر حسابيهما على ”تويتر“ نبأ القبض على رامي كامل.

وقال المحامي الحقوقي مينا ثابت وقتها، إن سبب توقيف رامي يرجع إلى ”نشاطه المتعلق بمناهضة ما يتعرض له الأقباط من انتهاكات في مصر“.

وأضاف ثابت، وهو مدير برنامج الجماعات المهمشة التابع للجنة المصرية للحقوق والحريات، أنّ ”قوة أمنية من ثمانية أفراد يرتدون زي العمليات الخاصة بصحبة ثلاثة آخرين في زي مدني توجهوا لمنزل صديقه رامي كامل وقاموا بتفتيشه ومصادرة هاتفه الشخصي وكاميرا ولابتوب“.

وأشار في منشور على صفحته بـ“فيس بوك“، إلى أن قوات الأمن امتنعت عن ذكر سبب إلقاء القبض عليه، أو الإفصاح عن المكان الذي سيتوجه إليه.

وكامل هو مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو الذي تشكل عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع الجيش تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وأصبح كامل معروفا خلال ثورة 2011 بسبب دفاعه عن حقوق الأقباط.

وأشار نشطاء عديدون إلى أن كامل كان ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعنف طائفي يتعرض له الأقباط في جنوب مصر وأكدوا أن السلطات طالبته بوقف نشر مثل هذه المقاطع.

ويشكل الاقباط بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، وفق تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة. ولا توجد احصاءات رسمية لتعداد الأقباط في مصر.

وكانت السلطات المصرية أطلقت، أيضا السبت، سراح الناشط السياسي المصري-فلسطيني الأصل رامي شعث الذي قضى في محبسه نحو عامين ونصف، وغادر مباشرة إلى فرنسا بعد أن قررت النيابة العامة الإفراج عنه الأسبوع الماضي.

وقالت عائلة الناشط المصري فلسطيني الأصل رامي شعث، إن السلطات المصرية أفرجت عن رامي مقابل التنازل عن جنسيته المصرية.

وأوضحت العائلة في بيان لها أن رامي شعث وصل إلى فرنسا بعد الإفراج عنه من السجون المصرية التي قضى فيها نحو عامين ونصف العام.

وجاء في بيان العائلة: ”نحن عائلة المناضل الوطني والمدافع عن الحقوق المصري – الفلسطيني رامي شعث، نعبر عن ارتياحنا وفرحنا: رامي حر“.