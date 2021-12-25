الرئاسة المصرية: السيسي وبوتين اتفقا على التنسيق لتسوية الأزمة الليبية

اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، على تسوية الأزمة الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

ووفق بيان للمتحدث، استعرض الطرفان خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث جرى التوافق بين الجانبين على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل.

كما توافق الرئيسان على ”أهمية مكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي“، وذلك بحسب البيان.

وأكد السيسي، وفقًا للبيان، أن ”مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه“.

وأشار إلى ”تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع الأصعدة، امتدادًا للمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس“.

وأوضح البيان المصري أن ”تلك المشروعات من شأنها ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي لصالح الشعبين المصري والروسي“.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

جاء التوافق المصري الروسي بشأن ضرورة التنسيق لحل الأزمة الليبية بعد فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المُقرر، الذي كان محددًا في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسط حالة من الضبابية بشأن المرحلة القادمة.

وفي الـ21 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، استقبل الرئيس المصري بالعاصمة القاهرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وثمن المنفي خلال اللقاء الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة ”5+5“ المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

وعرض المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.