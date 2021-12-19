مصر.. تأييد حكم الإعدام للقائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت

أيدت محكمة مصرية اليوم الأحد، حكماً بإعدام القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، في القضية المعروفة إعلامياً بـ“التخابر مع جهات أجنبية“.

وجاء حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بعد إجراءات المحاكمة لعزت على مدار الفترة الماضية، واتهامه بارتكاب عدة جرائم من بينها التخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة حماس الفلسطينية، وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وتم إيداع القائم بأعمال المرشد لعام للجماعة، قفص الاتهام في مجمع محاكم منطقة طرة بالعاصمة القاهرة، قبل النطق بالحكم في القضية التي تعود إلى العام 2013.

ويعد الحكم الصادر الأول من نوعه ضد القيادي الاخواني في حضوره أمام المحكمة بعد القبض عليه، وقيامه بطلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد والغاء الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية.

وتضمنت الاتهامات تورط عزت، مع آخرين في ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وإفشاء أسرار الدولة، وتمويل الأعمال العدائية، والإشراف على تدريبات عسكرية لأعضاء الجماعة بقطاع غزة، الأمر الذي هدد أمن البلاد.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين تعاونوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بمحافظة شمال سيناء على الحدود الشرقية للبلاد، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل آخرين من أعضاء الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، والحروب النفسية، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الإخواني.

ويشغل محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بصفة مؤقتة بين عامي 2013 و 2020، كما أنه أحد أبرز قيادات الجماعة.

وولد عزت في آب أغسطس عام 1944 بالقاهرة، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ولعزت تاريخ طويل في حملات الاعتقالات، حيث اعتقل عام 1965 وقضى عشر سنوات في السجن، كذلك حبسه 6 أشهر على ذمة التحقيقات في القضية التي عرفت إعلامياً بـ“قضية سلسبيل“، وتم الإفراج عنه عام 1993.

وأصدرت محكمة مصرية في نيسان أبريل 2021 حكمها بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث مكتب الإرشاد“.