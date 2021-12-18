بعد تعليق برلين على محاكمة نشطاء.. مصر ترفض تدخل ألمانيا بشؤونها الداخلية

أعلنت مصر، مساء السبت، رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الألمانية بشأن جلسات محاكمة منتظرة أمام القضاء المصري لعدد من النشطاء السياسيين، واصفة إياها بأنها ”غير مقبولة“.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا جاء فيه: ”ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري“.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها أن ”هذا الأسلوب، الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي“.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه ”من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير“.

وجددت الخارجية المصرية في بيانها ”رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات“.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أنه ”من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير“.

وجاءت الخطوة المصرية بعد تصريحات صادرة من الحكومة الألمانية تطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، المحبوسين على خلفية اتهامهما في عدة قضايا متعلقة بمخالفة القوانين المصرية الخاصة بالتظاهر.

ومن المُقرر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ في مصر حكمًا، في جلسة من المُقرر عقدها يوم الاثنين المُقبل، بحق كل من عبدالفتاح والباقر، كذلك المدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان.

وتأتي جلسة الحكم المُقررة بعد أن جرى تأجيلها منذُ الـ17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيثُ قررت المحكمة وقتها حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.

وفي 14 من الشهر الجاري، أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 81 قياديا إخوانيا، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، إلى محكمة الجنايات في قضية ”التخابر مع تركيا“.

كما ضمت قائمة المتهمين ثمانية أتراك، هم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، ووسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.