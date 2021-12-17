إضاءة برج القاهرة بألوان علم قطر

شهدت العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات الماضية، إضاءة برج القاهرة، أحد أهم وأبرز المعالم بألوان علم دولة قطر.

كما تضمنت الإضاءات كتابة عبارة ”العيد الوطني لدولة قطر“ على البرج، وذلك لأول مرة منذ توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة مذ ثورة 30 يونيو 2013.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية العديد من أشكال التقارب في العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت لسنوات، إثر موقف قطر من ثورة 30يونيو ودعمها لجماعة الإخوان والرئيس الراحل محمد مرسي.

وتداول النشطاء صوراً لبرج القاهرة، بالشكل الذي ظهر عليه، وسط مؤيد ومعارض، ونقاشات بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

وكتب أحد النشطاء في جزء من تعليق له ”من كام يوم سفارة قطر اتقدمت بطلب لإدارة برج القاهرة علشان اسم قطر والعلم يظهروا على البرج احتفالا باليوم الوطني ..الطلب اتوافق عليه ..النهاردة البرج ظهر عليه علم قطر واسم الدولة وان مصر بتحتفل باليوم الوطني القطري، ولو مصر مش عايزة ده يتعمل ماكانش هيحصل ..فيه تطور ما في العلاقات بين مصر وقطر“.

وكتب ناشط آخر ”يا سبحان الله اضاءة برج القاهرة بعلم قطر احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر ..حنبلعها بس ياقطر تعيشى في عزة دائما منتصرة ومتقدمة وفخورة بالشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم بن محمد بن ثاني مصدر قطر نحو التقدم والاعتزاز“.

وتحتفل قطر باليوم الوطني سنوياً في الثامن عشر من ديسمبر ،و هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد عام 1878.

وبعد غياب قرابة4سنوات، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتصف سبتمبر الماضي السفير القطري الجديد لدى القاهرة، سالم بن مبارك آل شافي لاعتماد أوراق اعتماده وبدء مهام عمله.

ووصل السفير القطري للقاهرة قبل لقاء السيسي بأسبوعين لتجهيز أوراق اعتماده، بعد قيام مصر وقطر بسحب سفيريهما من البلدين منذ الأزمة بين قطر ودول الرباعي“مصر-السعودية-الإمارات-البحرين“ في منتصف2017.

وبدأت العلاقات المصرية القطرية في العودة لطبيعتها خلال الفترة الماضية، حيث تبادل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الدعوات لزيارة كل منهما لبلد الآخر، وتبادل فعليا وزيرا خارجية البلدين الزيارات خلال الفترة الماضية.