تقرير: مصر تسعى للحصول على تصريح أمريكي لتصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا

كشف وزير البترول المصري طارق الملا أن القاهرة لا تزال تسعى للحصول على ”تصريح مناسب“ من الولايات المتحدة حتى تتمكن من إمداد لبنان بالغاز الطبيعي دون تعريض نفسها لعقوبات تستهدف النظام السوري.

وأبلغ الوزير موقع ”المونيتور“ الأمريكي خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي قائلا: ”لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نعاقب في الوقت نفسه.. لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا سنحصل على التصريح المناسب“.

ووافقت مصر على صفقة أقرتها الولايات المتحدة لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان باستخدام خط الغاز العربي، وهو خط أنابيب عابر للحدود يمتد من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وأوضح الملا أن الحكومة السورية ستتلقى مقابل مشاركتها في المشروع الذي يموله البنك الدولي، تعويضات عينية على شكل إمدادات غاز بدلا من مدفوعات نقدية.

وأشار ”المونيتور“ إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قللت مخاوفها من أن هذه الخطة ستنتهك العقوبات الأمريكية التي تمنع تعاملات معينة مع الحكومة السورية.

وقالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة البارزة بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه نظرًا لأن الخطة ”تندرج تحت الفئة الإنسانية، فلن تكون هناك حاجة إلى إعفاء من العقوبات“، فيما لفت متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإدارة تعمل على معالجة أي مخاوف تتعلق بالعقوبات وضمان هيكلة الترتيبات وتمويلها بطريقة تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة.

وقال الموقع في تقريره يوم الثلاثاء: ”تسعى مصر إلى ضمانات أكثر وضوحًا بأن مشروع خط الأنابيب يمتثل لقانون العقوبات الأمريكية، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا“، الذي يهدف إلى خنق شريان الحياة المالي للنظام السوري من خلال السماح بفرض عقوبات على أطراف ثالثة تتعامل مع الحكومة السورية، وتحديداً في قطاعات البناء والهندسة والطيران والطاقة.

وقال الملا: ”نحن حذرون ونود الحصول على الموافقة المطلوبة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية“، مضيفا أن القضية جزء من مناقشاته الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين.

وتابع بالقول: ”يجب أن تكون وثيقة واضحة تعفينا من أي عقوبات محتملة.. أعتقد أنهم سيفعلون ما في وسعهم من أجل تلبية هذا المطلب“.