مصر.. تعيين قائد جديد لسلاح البحرية واستحداث منصب "القيادة الإستراتيجية"

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارات جمهورية متعلقة بالجيش، تضمنت استحداث منصب جديد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى تعيين قائد جديد للقوات البحرية.

وأصدر الرئيس المصري، قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب، أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، قائدًا للقوات البحرية.

كما أصدر قرارًا بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية المنتهية ولايته، في منصب مستحدث، حمل صفة قائد القيادة الإستراتيجية، والمشرف على التصنيع العسكري، بدرجة نائب وزير.

وقائد القيادة الإستراتيجية الجديد، حاصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية.

كما شغل الفريق أحمد خالد، المولود عام 1958، عددًا من المناصب القيادية الرئيسية، حيث تولى منصب قائد قاعدة مطروح البحرية، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية، كما شغل منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس أركان القوات البحرية، قبل أن يتولى منصب قائد القوات البحرية.

وتعكف القيادة المصرية في الوقت الراهن، على الانتهاء ممّا يعرف بمقر قيادة الدولة الإستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتضمن عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والإنسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة، والاستعداد لمجابهة أي أزمات أو طوارئ.

ويمتد المقر الذي تفقّده الرئيس المصري في نوفمبر 2020، على مساحة 22 ألف فدان، ويضم 13 منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها، ويحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذلك مركز البيانات الإستراتيجي الموحّد للدولة، الذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم في الشبكة الإستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة، ومركز للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة، وكذلك مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية، ومركز للتنبؤات الجوية، والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولًا بأول، ليكون مستعدًا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى حجمٍ ضخمٍ من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية.

وتتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الإستراتيجي، لتشمل عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية، إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

ويؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري، ووسائل التأمين الأخرى، التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.