لابيد يبحث مع عباس كامل الأوضاع في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، اليوم الخميس، الأوضاع في قطاع غزة والاستقرار الإقليمي، وذلك على هامش زيارة لابيد للعاصمة المصرية القاهرة.

وقال لابيد، في تغريدة له على ”تويتر“: ”التقيت خلال الزيارة السياسية للقاهرة وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، لبحث القضايا السياسية وبحث الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى بحث تعميق التعاون من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي“.

במסגרת הביקור המדיני בקהיר נפגשתי עם שר המודיעין המצרי, הגנרל עבאס כאמל, כדי לדון בסוגיות בתחום המדיני, דנו במצב ברצועת עזה ובהעמקת שיתוף הפעולה במטרה לשמור על יציבות אזורית. pic.twitter.com/tFUsMHdMTn — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 9, 2021

وسبق ذلك لقاء لابيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، حيث جرى خلال اللقاءين بحث عدد من القضايا المشتركة، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والسياسية.

وبحسب لابيد، فقد طرح خلال الاجتماعات في مصر خطته القائمة على ”الاقتصاد مقابل الهدوء في قطاع غزة“، على الرئيس المصري، مستعرضاً الخطوات والتسهيلات التي قدمتها إسرائيل لصالح المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأشار لابيد إلى أنه ”بحث خلال اللقاءات في القاهرة ضرورة مواصلة تعميق السلام بين مصر وإسرائيل“، مضيفاً: ”تحدثنا عن مواضيع أمنية منها محاولات إيران للتحول إلى دولة ذات قدرات عسكرية نووية، ومواجهة العناصر الإرهابية، وعدم الاستقرار في المنطقة“.

وفي وقت سابق، قال بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي أكد لوزير الخارجية الإسرائيلية أن بلاده تواصل جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، ومنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح راضي أن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار، ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة.

ومن المتوقع أن يزور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ”تل أبيب“ نهاية الشهر الجاري، وذلك لمتابعة الاتصالات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.