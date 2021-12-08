إطلاق سراح الباحث الحقوقي المصري باتريك زكي على ذمة المحاكمة

أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، سراح الباحث الحقوقي باتريك زكي، الذي ألقي القبض عليه العام الماضي لدى عودته من إيطاليا إلى مصر، بانتظار استئناف محاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة.

وأظهرت صورة نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، زكي مبتسما وهو يعانق أخته في أحد شوارع مدينة المنصورة إلى الشمال من القاهرة.

وأمر قاضٍ في المنصورة، مسقط رأس زكي، بالإفراج عنه أمس الثلاثاء، على أن تستأنف محاكمته في فبراير/ شباط.

وجذبت قضية زكي اهتماما واسعا في إيطاليا، خاصة بعد مقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر العام 2016، في حادث تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.

Un abbraccio che vale più di tante parole.

Bentornato #PatrickZaki! pic.twitter.com/M5xZeB8MK3 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 8, 2021

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومصدر قضائي، قد كشفا الثلاثاء، أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر أمرت بإخلاء سبيل الباحث الأكاديمي باتريك زكي، فيما رحب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي بالقرار.

وقالت لبنى درويش المسؤولة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية، إنه تم تأجيل المحاكمة إلى أول فبراير شباط 2022‭‭‭‭ ‬‬‬‬ للمرافعة.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت جورج، البالغ من العمر 27 عاما، في مطار القاهرة، يوم الجمعة 7 شباط/فبراير العام الماضي، على ذمة التحقيق في ”قضايا جنائية“، وذلك لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية.

ونفت السلطات المصرية أنه إيطالي الجنسية، وأكدت أنه يحمل الجنسية المصرية فقط، وقامت بسجنه بعد مقال كتبه عن وضع المسيحيين في مصر، بحسب مصادر مصرية.

يذكر أن جورج يعمل باحثا في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان لدى منظمة حقوقية، وكان عائدا لقضاء عطلة مع أسرته، وكان قد حصل على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في شمالي إيطاليا.

وصدر أمر القبض عليه في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد أن سافر إلى إيطاليا، لكن المحامين يقولون إنه لم يكن على علم بذلك، وعندما جاء إلى القاهرة لزيارة أسرته، احتُجز على الفور على ذمة التحقيق معه.