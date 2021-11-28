مصر تطلق المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية تحت عنوان "التحديات الناشئة"

أعلنت مصر، اليوم الأحد، بدء فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية الذي نظمته القوات الجوية تحت عنوان ”التحديات الناشئة“ بمشاركة عدد كبير من الدول.

وقال بيان رسمي للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب إن ”الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن عن إطلاق فعاليات المنتدى الدولي الأول، بحضور كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة“.

وشارك في المنتدى وفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين في مجال الطيران، وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المنتدى.

ورحب الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، بكافة الوفود المشاركة فى المنتدى، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل، وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تساهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمجابهة التهديدات المحتملة.

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت عرضا تقديميا للقوات الجوية المصرية، تناول الدور الذي قامت به في مجابهة الإرهاب والتهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومي.

كما تم عرض رؤية القوات الجوية للدول المشاركة، حول أهم التحديات والتهديدات التي تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي وأسلوب مجابهتها، وعقد ورشات عمل تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام.

وتطرق المنتدى إلى الاستفادة من التطور المستمر في علوم الطيران والفضاء، كما ألقت عدد من الشركات المشاركة بالمنتدى الضوء على أهم وأحدث التطورات التكنولوجية في مجال الفضاء وعلوم الطيران.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح السيسي، للمشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكدا حرص القوات المسلحة في المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشاد الفريق زكي بكافة الموضوعات التي تم طرحها بالمنتدى، وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على الجاهزية والاستعداد القتالي، وفقا لما تتطلبه المرحلة.

ويأتي إطلاق المنتدى في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية.