وزير الري المصري: أي نقص في المياه سيهدد أمن المنطقة

حذر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، من أن أي نقص في المياه ستعاني منه مصر نتيجة بناء إثيوبيا سد النهضة، سيؤثر سلبا على أمن المنطقة.

وذكر عبدالعاطي، لدى لقائه في القاهرة خبير المياه الأمريكي ماثيو باركس، أن ”الجانب الإثيوبي يتعامل مع أزمة سد النهضة بالإيحاء والتظاهر بالاضطرار للملء باعتباره ضرورة إنشائية ولغرض توليد الكهرباء، وهو أمر يخالف الحقيقة“، بحسب بيان رسمي للوزارة، اليوم السبت.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء أن بلاده أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة بشأن سد النهضة، وقال إن ”أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة؛ ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير الشرعية“.

وأضاف عبدالعاطي، وفقا للبيان، أن ”الجانب الإثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد؛ ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر“.

وتطرق الوزير المصري إلى الأضرار التي تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي، في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة؛ بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم ”إطلاق الجانب الإثيوبي كميات من المياه المحملة بالطمي، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بدون إبلاغ دولتي المصب؛ ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان“.

وذكر الوزير المصري أن بلاده ”قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي“.

ولفت إلى ”قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما كرر نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضا حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد“، معتبرا أن ”هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء“.

واستعرض عبدالعاطي خلال اللقاء الموقف المائي في مصر، والتحديات التي تواجه قطاع المياه.