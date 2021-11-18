ولي عهد بريطانيا يناقش في مصر قضايا المناخ والتعايش بين الأديان

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا اوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتعايش بين الأديان، وقضايا المناخ.

ويزور الأمير تشارلز مصر حاليا برفقة زوجتة الدوقة كاميلا، حيث التقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن ”الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين“.

وأعرب الأمير تشارلز عن حرصه على زيارة مصر في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالنيابة عن الملكة منذ بدء جائحة كورونا.

وقال المتحدث الرسمي، إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد الرئيس السيسي أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم.

وثمن الأمير تشارلز الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدي للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على ”فيسبوك“.

وقبل يومين، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية في عمان، الأمير تشارلز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (بترا).

وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال الأمير تشارلز، إنه يأمل في اتخاذ إجراء بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في غلاسكو الذي حافظ على الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وزار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، الثلاثاء الماضي، موقع عماد السيد المسيح (المغطس) شرق نهر الأردن.

وأثناء تجولهما في تلة النبي إيليا (إلياس)، رأى الزوجان حفريات حول النهر الموحل الضيق بالقرب من المكان الذي التقى فيه يوحنا المعمدان مع يسوع لأداء طقوس التطهير، بحسب المعتقدات المسيحية، ثم غمسا أصابعهما في المياه.

واستمع الأمير تشارلز، ودوقة كورنوال، إلى شرح مفصل من مدير عام الموقع المهندس رستم مكجيان، عن أهم المواقع الأثرية بالمغطس، ومرافق الموقع الخدماتية.