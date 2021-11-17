مصر.. أحكام بالسجن على سياسيين وصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية، يوم الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام على عدد من السياسيين والصحفيين في اتهامات متعلقة بنشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وقررت المحكمة معاقبة عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن 5 سنوات.

وقررت كذلك حبس الصحفيين حسام مؤنس – وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي – وهشام فؤاد 4 سنوات، وذلك لاتهامهما بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهما بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن الحكم معاقبة كل من ”محمد بهنسي مسعود وحسام ناصر كامل“ بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل.

وعاقبت المحكمة فاطمة أبو المعاطي (غيابيا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه (نحو 31 دولارا أمريكيا).

وتحمل القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وتضم كلا من ”زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسي مسعود، وفاطمة أبو المعاطي“.

وأحالت النيابة القضية للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأي منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، حسبما جاء في أمر الإحالة.

ووفق أمر الإحالة فإن ”ما نشره المتهمون كذبا وفقا لما جاء في التحقيقات، من شأنه إضعاف الدولة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير السلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة“.

وأشار إلى أن ”بعض ما نشره المتهمون يوحي للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بشكل مخالف للدستور والقوانين“.

وتضمنت الموضوعات التي نشرها المتهمون الحديث عن ”فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم، ووجود معتقلين في السجون“.

وعلق محامي المتهمين ”خالد علي“ على الأحكام الصادر عن محكمة أمن دولة طوارئ، بحق السياسيين والصحفيين.

وقال المحامي، إن الحكم الصادر عن محكمة ”أمن دولة طوارئ“ يعد حكما صادرا عن محكمة استثنائية، وبالتالي لا يُطعن على أحكامها سواء بالاستئناف أو النقض، لكن ما يمكن القيام به هو ”تقديم تظلم للحاكم العسكري بشأن القضية لإعادة النظر في الحكم“.