وفاة البرلماني المصري الشاب أحمد زيدان

توفي البرلماني المصري الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الشهور الماضية.

وأعلن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك“ وفاة النائب الراحل عصر اليوم الثلاثاء.

كما خيم الحزن على أعضاء البرلمان المصري الذي يعقد إحدى جلساته اليوم، وسط نشر العديد من النواب لتعليقات تعبر عن حزنهم لفقدان النائب الراحل.

واستهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماعها الذي حضره وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد ترحما على النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وكان زيدان وكيلا للجنة الاتصالات داخل البرلمان المصري، حيث يتمتع بخبرة تكنولوجية عالية نتيجة طبيعة عمله السابق في مؤسسات وجهات تابعة للحكومة المصرية، منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن النائب الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، عن تعرضه لأزمة صحية تطلبت نقله للمستشفى، في الوقت الذي قدم أكثر من اعتذار لحضور فعاليات سياسية وجماهيرية خلال الفترة الماضية لظروفه الصحية.

وتزوج البرلماني الراحل عام 2017، حيث عقد قرانه بمسجد المشير طنطاوي بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، ولفيف من القيادات السياسية وأعضاء البرلمان المصري.

يذكر أن البرلماني الراحل، يعد من أبرز النواب الشباب وأعضاء التنسيقية خلال الفترة الماضية، حيث يمثل دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة القاهرة خلال الفصل التشريعي السابق والحالي.

وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي كيان سياسي تم تدشينه في أبريل العام 2018، ليضم المئات من الكوادر الشبابية، سواء الحزبية أو المستقلة، وتم تدريب العديد منهم على العمل السياسي العام والعمل البرلماني.

وتم اختيار العديد من شباب التنسيقية في مواقع قيادية سواء في القوائم الانتخابية الفائزة بعضوية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، كذلك تعيين الكثير منهم نوابا للمحافظين، ومساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين، حتى أصبحت قبلة الشباب خلال الفترة الحالية.

وتمتلك التنسيقية موقعا رسميا عبر الإنترنت، وصفحات رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لإبراز نشاط أعضائها في مختلف أعمالهم السياسية والبرلمانية والتنفيذية بمفهوم جديد.