الداخلية المصرية تنفي وقوع انتهاكات بحق نزلاء في سجن المنيا

نفت وزارة الداخلية المصرية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، ما تم تداوله بشأن اعتداء قوات الأمن على نزلاء في سجن المنيا بصعيد مصر، جنوبي البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه ”لا صحة لما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن تعليق زعم وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا، والادعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من سجن طره، بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة“.

وأضاف البيان أنه لا صحة أيضا ”للزعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الاعتداء عليه، ونقله إلى المستشفى“.

وتابع أن ”ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام“.

وعادة ما تثير شائعات الجدل داخل المجتمع المصري، خاصة ما يتعلق بقضايا الرأي العام، أو التشكيك في قرارات حكومية.

ويقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بإصدار نشرة شبه يومية، تتضمن إبراز الشائعات المتداولة، ونشر الأخبار الحقيقية لها، أو توضيحها بالبيانات أو الأرقام الحقيقية.

يذكر أن المنطقة المجاورة لسجن المنيا شديد الحراسة، شهدت خلال الساعات الماضية، حادث سير أدى لإصابة سائق وعامل بعد انقلاب سيارة.

وتلقى مدير أمن المحافظة إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، أمام السجن، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

يشار إلى أنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زارت لجنة من حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنيا- منطقة سجون المنيا)، ”للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية“، بحسب ما أفادت حينها مواقع إعلامية مصرية.

وذكرت صحيفة ”اليوم السابع“ آنذاك، أنه شارك في الزيارة ”قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان“.