مصر.. بدء محاكمة الناشط الحقوقي حسام بهجت بتهمة "إهانة هيئة الانتخابات"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تبدأ في مصر، يوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي المصري البارز حسام بهجت، بتهمة ”إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات“، بعد تغريدة له ادعى فيها وقوع تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

ومنعت السلطات المصرية بالفعل بهجت -وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- من السفر وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت إعلاميا بـ“التمويل الأجنبي“، لا يزال متهما فيها.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت 3 من مسؤولي الحملة، قبل إخلاء سبيلهم لاحقا.

بينما لا يزال باتريك زكي، الباحث في القضايا الجنسانية، والعضو في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قيد التوقيف الاحتياطي منذ مطلع عام 2020، حين اعتقل بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“ لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس بجامعة بولونيا.

وفي تموز/ يوليو، قالت الخارجية الأمريكية في بيان ”لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة، بأن أفرادا مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم“.

وقالت المحامية هدى نصر الله، وهي من أعضاء فريق الدفاع عن بهجت، لوكالة فرانس برس ”سنقدم أدلة للمحكمة حول التقارير والمعلومات التي نشرها أشخاص شاركوا في الانتخابات لتأكيد ادعائه“.

ولا يتوقع أن يصدر حكم في جلسة الثلاثاء، باعتبارها الأولى في المحاكمة.