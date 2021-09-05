الرئيسان المصري والإسرائيلي يبحثان هاتفيا فرص إحياء عملية السلام

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لتقديم التهنئة بتوليه المنصب الجديد، ومناقشة عدد من القضايا المشتركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن ”الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع السيد إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية“.

وأضاف أن ”الرئيس هرتسوغ عبر عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته“.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن ”الاتصال تناول كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

يأتي ذلك تزامنا مع جهود متواصلة تقودها مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي، لبحث استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو ما تم نقاشه في القمة الثلاثية الأخيرة، التي تم عقدها في القاهرة بين الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني وملك الأردن.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن أن مصر تعمل على طرح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد أن توقفت بسبب ما وصفته السلطة بـ“التنصل الإسرائيلي من الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة“.

ونقلت القناة ”13“ العبرية عن مصادر عربية قولها، إن ”جهاز المخابرات المصرية وبتكليف وإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل حاليا على صياغة مبادرة سلام جديدة بالتنسيق مع مسؤولين عرب وأوروبيين؛ بهدف استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية“.