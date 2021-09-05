مصر.. الإعدام والسجن لـ10 مواطنين وليبيين في قضية "التخابر مع داعش"

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام والسجن، بحق 10 مصريين وليبيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التخابر مع داعش“.

والمتهمون المحكوم عليه بالإعدام غيابيا، هم: عماد أحمد عبدالسلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبدالسلام الورفلي، وعياد أحمد عبدالسلام الورفلي. وجميعهم يحملون الجنسية الليبية.

كما صدر الحكم بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، هم: محمد رجب عبدالواحد، ومروان الغريب، وتامر رمضان، بالإضافة إلى معاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، هم: عبد الحميد النبوي، ومحمد النبوي، وحسام صلاح، ومحمد رجب جمعة.

وجميع المحكومين بالسجن، مصريون، باستثناء واحد يحمل الجنسية الليبية هو مروان الغريب.

وشمل الحكم وضع المتهمين الذين حُكموا بالسجن، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، وخضوعهم لدورات تأهيل.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين العشرة -بينهم 4 ليبيين- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم ”جريمة التخابر مع داعش وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها“.

وتضمنت ”الجرائم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، وإمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين“.

وأسفرت تحريات هيئة الأمن القومي عن ”اضطلاع المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن – وهو مصري يبلغ 38 عاما- بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا“.

وأضاف التحريات: ”كما تخابر عبدالواحد مع عناصر بتنظيم داعش، وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون الهاربون عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب، للحصول على المعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا“.