عباس يزور القاهرة للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية

أعلن السفير الفلسطيني في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن ”الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى القاهرة، الأربعاء، في زيارة رسمية“، ويأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان مسؤولين فلسطينيين عن انعقاد قمة مصرية أردنية فلسطينية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وقال السفير، اللوح، بمنشور على حساب السفارة الفلسطينية في القاهرة، بـ“الفيبسوك“، اليوم الثلاثاء، إن ”مواقف مصر الكنانة، قيادة وشعبًا، تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة“، مشددًا على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الفلسطيني والمصري.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية للرئيس عباس، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، أمس الإثنين، عن انعقاد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة، في الأيام القريبة المقبلة.

وقال إشتية، في تصريحات صحفية ”نتطلع إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة، لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على مبدأ حل الدولتين“.

وتابع: ”حل الدولتين، يأتي من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية، التي تتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين“.

ولفت إشتية، في مستهل حديثه أمام الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله، إلى أن ”الفلسطينيين يتطلعون إلى هذه القمة العربية المشتركة“.

وفي وقت سابق، ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن من المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية قريبا، لتنسيق المواقف قبيل توجه الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة.

وقال الأحمد إن ”الفلسطينيين متمسكون بما طرحه الرئيس عباس، حول عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية الدولية، ودول أخرى، على أساس قرارات الشرعية الدولية“.

وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، ومهمتها تسهيل العقبات التي تعترض عملية السلام.

وكشف الأحمد خلال تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، قبل نحو أسبوعين، أن هناك اتصالات بدأت حول عقد قمة عربية، برئاسة دولة الجزائر.