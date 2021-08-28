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الرئيس المصري يلتقي أمير قطر في بغداد
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2021 16:09 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2021 17:05 GMT

الرئيس المصري يلتقي أمير قطر في بغداد

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت في بغداد. لأول مرة منذ سنوات.. الرئيس المصري

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المصدر: رويترز

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت في بغداد.

 

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، منذ اتفاق البلدين في كانون الثاني/ يناير على إنهاء خلاف استمر طويلا بينهما.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد اتفقت على إنهاء المقاطعة التي فرضتها على قطر، منذ أواخر 2017، وذلك في ختام ”قمة العلا“ بالسعودية مطلع العام الحالي.

وقال بيان الرئاسة المصرية: ”تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة“.

وتبادلت كل من مصر وقطر السفراء، في حزيران/ يونيو، وآب/ أغسطس الماضيين، على التوالي، في مؤشر على تحسن العلاقات.

والتقى عدد من زعماء الشرق الأوسط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد، السبت، في قمة يستضيفها العراق، الذي يريد من جيرانه التحاور مع بعضهم البعض.

 

 

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