مصر تجلي رعاياها في أفغانستان بطائرة عسكرية (صور وفيديو)

نفذت السلطات المصرية أمس، عملية إجلاء لجميع رعاياها في أفغانستان بطائرة عسكرية وصلت بوقت متأخر من مساء اليوم ذاته مطار شرق القاهرة العسكري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعطى توجيهات رئاسية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، بالعمل على إعادة جميع المصريين في أفغانستان إلى بلادهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يوثق وصول الطائرة العسكرية المخصصة لإجلاء الرعايا إلى مطار شرق القاهرة.

وتضم الجالية المصرية القادمة من ”كابول“ نحو 23 فردا من الأزهر الشريف المبتعثين إلى أفغانستان، الذين كان يعملون هناك ضمن جهود الدولة المصرية والأزهر الشريف، في نشر ”الوسطية والفكر القويم“.

ويعمل المبعوثون من الأزهر الشريف، على التدريس في المعهد الأزهري المصري المتواجد بالعاصمة كابول، كما يشارك أفرادها في برامج ثقافية لنشر الفكر القويم بين أبناء الشعب الأفغاني، إضافة إلى عدة جوانب أخرى، مثل عقد مسابقات أدبية، وورش تدريبية للدعاة وغيرهم.

كما تضم الجالية المصرية العائدة من أفغانستان عددا من المسؤولين والعاملين في السفارة المصرية في أفغانستان.

وتتواصل في مطار كابول عمليات إجلاء لمواطنين أجانب وأفغان قبل انتهاء المدة التي سبق وأن حددتها أمريكا للانسحاب الكامل من أفغانستان في 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتجري عدة دول أبرزها أمريكا وبريطانيا اتصالات مع حركة طالبان لتأمين عمل مطار كابول حتى بعد 31 أغسطس/ آب، لضمان إجلاء كل الراغبين بالرحيل من البلاد التي تنتظر مرحلة جديدة في ظل حكم طالبان، وسط ترقب دولي لشكل الحكومة القادمة التي ستشكلها الحركة ومدى تقيدها بوعود سبق أن أطلقتها بشأن الحريات العامة و احترام حقوق المرأة.

وأعلن البنتاغون، يوم الاثنين، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة أركان الجيوش الأمريكية للصحافيين، إن 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عددا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات الـ24 الماضية حتى الساعة 3,00 فجر الاثنين (7,00 ت غ)، تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.

وأضاف تايلور أنه من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، نقل 11 ألفا عبر عمليات عسكرية جوية أمريكية.