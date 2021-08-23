مصر.. أحكام بالسجن ضد 166 متهما في قضية "تصوير قاعدة بلبيس"

أصدرت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، أحكاما متفاوتة بالسجن، وصل بعضها إلى المؤبد، بحق 166 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ“تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

وعاقبت المحكمة، 21 متهما حضوريا، و46 آخرين غيابيا، بالسجن المؤبد، فيما عاقبت 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و19 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام لـ66 متهما، وبالسجن لمدة 15 عاما لمتهم واحد، كما عاقبت 4 متهمين أحداث، بالسجن لمدة 3 سنوات.

وقضت المحكمة كذلك، بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين اثنين؛ بسبب وفاتهما، وذلك بعد إلغاء الحكم الأول لهما، في القضية رقم 247 لسنة 2017.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ”ارتكاب جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة“.

كما وجهت إليهم، تهم ”رصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد مرآب مترو الأنفاق بشبرا“.

وتضمن قرار الاتهام، ”حصول المتهمين، بوسيلة غير مشروعة، على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، ووضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة“.

واشتملت الاتهامات أيضا على ”الالتحاق بجماعة إرهابية، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة لم تنفجر لعطل فني بها، ومحاولة وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور“.

يذكر أن هيئة التصديق على الأحكام العسكرية، رفضت التصديق على الحكم الأول، وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية، وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرى.