"الداخلية الفلسطينية": مصر أبلغتنا بإغلاق معبر رفح الإثنين

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، إن مصر قررت إغلاق معبر رفح البري، يوم غد الإثنين.

وأوضح البزم، في بيان مقتضب عبر حسابه على ”تويتر“: ”أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غدا الإثنين في كلا الاتجاهين“.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، للتأكد من حقيقة صدور قرار من جانب السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري حتى إشعار آخر، لكن لم يكن هناك أي رد من جانبهم.

وقال مسؤول في مكتب السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، إن ”السفير حاليًا خارج البلاد، وإنه لا توجد لديه أي معلومات حول صدور قرار بإغلاق المعبر من عدمه“.

وكانت السلطات المصرية قد قررت في أيار/مايو الماضي إعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة ”بشكل استثنائي“.

ونقلت ”رويترز“ عن مصدرين على الحدود بين مصر وقطاع غزة، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم؛ للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية، والحالات الإنسانية الأخرى.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيًا في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافرًا من القطاع، وعودة 829 شخصًا إليه.

وتزامن القرار المصري مع استضافة القاهرة جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركتا فتح وحماس، حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، ويربط القطاع المحاصر والفقير بالخارج.

وعملت السلطات المصرية في الفترة الأخيرة على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار المصري بإغلاق معبر رفح، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بأنه سيلبي دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بينيت أنه سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس المصري ”بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات بين دول المنطقة“.

وكان السيسي قد وجه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وفق ما أعلن مكتب بينيت في بيان.

وقال البيان إن ”السيسي وجه إليه الدعوة لإجراء زيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة“، موضحًا أن ”دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس“ المحتلة.