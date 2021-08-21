رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف موعد زيارته إلى مصر

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيزور مصر بعد أيام، ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية لدعوة رسمية.

وقال غندلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين، لكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها، وبعد عودته إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية، ثم سيزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي“.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال، في بيان، يوم الأربعاء الماضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة لإجراء زيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف البيان أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل، خلال اجتماع مع بينيت في القدس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير غندلمان إن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى، الأربعاء، لأول مرة، وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بالقدس، وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية“.

وأضاف غندلمان، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، أنه ”تم خلال اللقاء أيضا بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة“.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير غندلمان: ”وجه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة“.

وزار رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، الأربعاء الماضي، إسرائيل؛ لمناقشة إبرام تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت القناة ”13“ الإسرائيلية قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى إسرائيل، لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، في محاولة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع غزة.

من جانبه، نقل موقع ”زمان يسرائيل“ عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إنه لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية، ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة.