رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأوضاع في غزة

بحث رئيس المخابرات المصرية عباس كامل مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر إن لقاء مشتركًا جمع، مساء الخميس، في القدس، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ أن ”الوزيرين بحثا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية الإسرائيلية – المصرية، وأكّدا ضرورة توسيع التعاون المشترك في الاقتصاد والمجالات المدنية، منها التجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة وغيرها، وهي المجالات التي تساهم في التقارب بين الشعبين الإسرائيلي والمصري“.

وتابعت أن ”لابيد شدد على موقف دولة إسرائيل الذي لا يتسامح مع إطلاق النار والصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ناهيك عن القيام بعمليات إرهابية ضد مواطنيها“.

وذكرت أن ”وزير الخارجية لابيد أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها تمشيا مع اتفاقية السلام التاريخية بينهما عام 1979“.



وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر أعلنت، الأربعاء، صدور قرار بتخفيض مستوى تحذير الإسرائيليين من السفر إلى سيناء.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنه ”وفقا لقرار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، سيتم خفض مستوى تحذير السفر للمواطنين الإسرائيليين في شواطئ جنوب شبه جزيرة سيناء وشرم الشيخ، من المستوى 1 – وهو أعلى مستوى تحذير – إلى المستوى 3“.

وأضافت: ”من المهم ملاحظة أن مستوى الخطر في شمال سيناء ما زال على المستوى 1.. هذا الموضوع كان على جدول المحادثات خلال اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس، الأربعاء في القدس، حيث أبلغ رئيس الوزراء بينيت الوزير المصري بهذا القرار“.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال، في بيان، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه إليه الدعوة لإجراء زيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة،

وأضاف البيان أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير جندلمان إن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل في مكتبه بالقدس، وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية“.

وأضاف جندلمان، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه ”تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة“.