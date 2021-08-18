إسرائيل تخفض تحذير سفر مواطنيها إلى سيناء

أعلنت السفارة الإسرائيلية في مصر، عن صدور قرار بتخفيض مستوى تحذير الإسرائيليين من السفر إلى سيناء.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :“وفقا لقرار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيتم خفض مستوى تحذير السفر للمواطنين الإسرائيليين في شواطئ جنوب شبه جزيرة سيناء وشرم الشيخ من المستوى 1 (وهو أعلى مستوى تحذير) إلى المستوى 3″.

وأضافت: ”من المهم ملاحظة أن مستوى الخطر في شمال سيناء لا زال على المستوى 1.. هذا الموضوع كان على جدول المحادثات خلال اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس يوم الأربعاء في القدس، حيث أبلغ رئيس الوزراء بينيت الوزير المصري بهذا القرار“.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد قال في بيان، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه إليه الدعوة لإجراء زيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف البيان، أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير جندلمان: ”التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بالقدس وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية“.

وأضاف جندلمان، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ”كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة“.

وتابع جندلمان: ”ووجه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة“.

ووصل رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، الأربعاء، إلى إسرائيل لمناقشة إبرام تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.