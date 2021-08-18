السيسي يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة مصر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة لإجراء زيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف البيان، أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير جندلمان: ”التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية“.

وأضاف جندلمان، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: “ كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة“.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير جندلمان قائلاً: ”..ووجه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة“.

ووصل رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل لمناقشة إبرام تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت القناة ”13“ الإسرائيلية قالت إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيصل اليوم الأربعاء إلى إسرائيل، لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، في محاولة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع غزة.

من جانبه، نقل موقع ”زمان يسرائيل“ عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم، إنه لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية، ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة.

وفي سياق ذي صلة، أكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن ”ضغوطًا مورست على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من الرد على الصاروخ الذي استهدف مستوطنة سديروت، خشية الانجرار إلى أيام تصعيد طويلة“.

وذكر موقع ”والا“ الإسرائيلي، أنه ”في حال انطلقت جولة تصعيد طويلة وجديدة بين حماس وإسرائيل، ستفشل مصر في احتواء الوضع الميداني“.

وحول ملفات قطاع غزة، أوضح المسؤولون للموقع العبري، أنه ”لا جدوى في هذه المرحلة من الاستمرار في إغلاق معبر كرم أبو سالم، أمام مواد البناء، لأن معظم المواد والمعدات، تدخل من معبر رفح إلى قطاع غزة“.