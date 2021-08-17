السفير القطري الجديد يصل إلى القاهرة لتسلم مهام عمله‎

وصل السفير القطري الجديد لدى مصر، السفير سالم مبارك آل شافي، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادما من الدوحة لتسلم مهام عمله الجديد.

جاء ذلك بعد غياب لأكثر من 4 سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة، خلال أزمة الرباعي العربي مع قطر منتصف عام 2017.

وكان نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم، السفير حاتم النشار، وأعضاء السفارة القطرية لدى مصر في استقبال آل شافي بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة، فور وصوله قادما من الدوحة.

ومن المقرر أن يقدم السفير القطري الجديد لدى مصر أوراق اعتماده لكبار المسؤولين المصريين خلال الأيام القادمة، تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.

وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية، كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا، كما شغل عدة مناصب دبلوماسية في الخارجية القطرية.

وحصل سالم بن مبارك شافي سالم آل شافي على ماجستير علاقات دولية، في جامعة إكستر في بريطانيا.

وعمل في الفترة من أغسطس/ آب 2005 إلى أغسطس/آب 2007 في الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بدرجة مستشار، وبعد ذلك عمل في دائرة الشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية القطرية بدرجة مستشار حتى أغسطس/آب 2008.

كما شغل منصب نائب المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2008 وحتى يوليو/تموز 2010.

وعمل في مارس / آذار 2011 حتى يوليو/تموز 2013 سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة قطر في كندا، ثم قدم أوراق اعتماده في 2013 إلى رئيس تركيا حينها عبدالله جول، ليعين سفيرًا فوق العادة مفوضًا لقطر لدى أنقرة.

وكانت مصر قد أعلنت، في 23 يونيو /حزيران الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى قطر، في إطار استئناف العلاقات بينهما عقب قمة العلا واتفاق المصالحة الخليجية في يناير الماضي.