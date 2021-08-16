السيسي يبحث مع وزير خارجية اليابان مستجدات الأوضاع في أفغانستان

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي، مستجدات الأوضاع الجارية في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي للمسؤول الياباني في القاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن السيسي تبادل مع وزير الخارجية الياباني، وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في أفغانستان، حيث شهدت توافقا بين موقف البلدين.

كما ناقش الرئيس المصري ووزير الخارجية الياباني، عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية.

وأكد الوزير الياباني، دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في منطقة الشرق الأوسط، كما ثمن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة.

وتوافق الجانبات على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في مختلف الأطر والمحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجهود المشتركة للتحضير للدورة المقبلة من القمة اليابانية الأفريقية ”تيكاد“ في تونس خلال العام المقبل.

وعبر السيسي عن ”اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات، لما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة“.

وشدد المسؤول الياباني على أن بلاده ”تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لأهمية ومحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط“.

وأكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية، مبديا حرص اليابان على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة.

كما أشار إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية مع مصر خاصة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والمتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن التجربة الرائدة للمدارس اليابانية في مصر.