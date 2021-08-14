السيسي: لن يتم إلغاء الدعم لكن سنعيد تنظيمه ‎

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه ”لن يتم إلغاء الدعم نهائيًا للمصريين، ولكن سيتم تنظيمه مرة أخرى، خاصة أن الدعم في مصر يصل إلى نحو 3 تريلونات جنيه“.



وأضاف السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشاريع السكنية في مدينة بدر، ”أن الدعم في السنة يقدّر بنحو 275 مليار جنيه، بما يعادل خلال 10 سنوات 2 تريليون و 3 أرباع التريليون، وربما يصل الرقم إلى 3 تريليونات جنيه“.

وأكمل السيسي: ”تعديل الدعم هدفه تغيير البلد، وذلك مش عشان الناس تحبنا، ولكن بنعمل إللي يرضي ربنا، ونتصدى لقضايا كل الناس التي لم يتم التصدى لها.. ومفيش حاجة اسمها ماليش دعوة.. وعشان نقدر نكمل الموضوع كويس لازم نعيد ترتيب وصياغه دعمنا للناس“.

وأكد السيسي، أن تطوير الريف المصري من: صرف صحي، وكهرباء، وتبيطن، وترع، وصحة، وتعليم، يصل إلى 700 و 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات أي نحو ثلث مبلغ الدعم.

وبين السيسي في كلمته أنه ”تم تطوير الصرف الصحي من 12% فقط لنحو 40%“ خلال 7 سنوات.