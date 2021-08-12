السيسي يمدد خدمة مفتي مصر لمدة عام بعد بلوغه سن المعاش

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا يمدد فيه خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، لمدة عام، رغم وصوله للسن القانونية لإحالته إلى المعاش.

وبحسب بيان رسمي صادر عن دار الإفتاء المصرية، وجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الشكر للرئيس السيسي على تمديد خدمته لمدة عام.

وقال المفتي: ”هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب، بل في العالم أجمع“.

وأضاف أن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب“، حسب تعابير المفتي.

وكان السيسي أصدر قرارا باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين ”17 و20“ من قانون الخدمة المدنية.

وشوقي إبراهيم عبدالكريم علّام، هو مفتي الديار المصرية، وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر ”فرع طنطا“، ولد في الـ 12 من آب/أغسطس عام 1961.

وانتخب في 11شباط/ فبراير 2013 في اقتراع سري بمنصب مفتي الديار المصرية، خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعد أول مفت منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر.

وحصل علام على الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون سنة 1984 من كلية الشريعة والقانون بطنطا – جامعة الأزهر بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف.

وحصل على تخصص الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة 1990 بتقدير جيد جدا.

كما حصل على الدكتوراة العالمية في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة 1996 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

كما وشغل شوقي علام العديد من المناصب، أبرزها مفتي الديار المصرية، ابتداء من 4 آذار/ مارس سنة 2013.

وشغل أيضا منصب رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس مجلس إدارة مجلة دار الإفتاء المصرية.

وأصبح شوقي علام رئيس مجلس إدارة مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.