مصر.. بلاغ يتهم الداعية محمد حسان بالتزوير والتحريض على الانضمام لداعش

تقدم محام مصري ببلاغ لوزارة الداخلية، ضد الداعية محمد حسان، بتهمة تحريض الشباب على الانضمام لتنظيم داعش المتشدد، بالإضافة لتزويره شهادة جامعية تمكنه من الحصول على لقب الدكتوراه.

وقال المحامي هاني سامح، في بلاغه الذي حمل رقم ”4167990“، إنه ”استند إلى وقائع شهادة حسان في قضية محاكمة 12 متهما من تنظيم داعش رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، وكشفت عن قيام الأول بالدعوة جهارا أثناء حكم الإخوان المسلمين إلى الإرهاب الدولي والحشد والمساعدة للتنظيمات الإرهابية بسوريا ودعمه التنظيمات المتشددة ماديا ومعنويا (بالمال والسلاح)“.

وأضاف سامح ”أرفقت مستندا بالصوت والصورة لخطب حسان التحريضية ودعواته الضالة الهدامة على مدار عقود ودوره في تمكين الإخوان المجرمين من السيطرة لبرهة على مفاصل الدولة، وقيادته عددا من التنظيمات الإرهابية الدولية إبان ثورة يناير، وارتكاب جريمة تأسيس رابطة إرهابية لخلق خلافة ودولة إسلامية بمسمى مجلس شورى العلماء وما يسمى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح“.

وتابع ”استندت في البلاغ إلى مقاطع الفيديو التي التي يقوم فيها حسان بتأييد حركة طالبان الإرهابية، والتأليب على الحرب ضد الإرهاب والتحالف الدولي الذي كانت مصر أحد أطرافه إبان هجمات سبتمبر، وأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وتحريضه المتكرر على وجوب الجهاد في سوريا ودعوته لمشاركة الشباب المصري في أتون تلك الحرب لصالح الجهاد والتكفير والجماعات الإرهابية“.

وأوضح أن ”حسان ارتكب جريمة تهدد أمن الدولة من جهة الداخل وهي جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات مهمة في قضايا إرهاب وإخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للانضمام للدواعش والجهاديين“.

واختتم المحامي بلاغه بالقول ”حسان زوّر شهادة جامعية بادعائه أنه دكتور حاصل على درجة الفلسفة رغم كونه مجرد حاصل على ليسانس الآداب لا غير، وأنه زور شهادة جامعية نسبها إلى الأزهر ثم تراجع عن ذلك تحت ضغط تحقيقات الصحف لينسبها إلى جامعة وهمية غير معترف بها معلوم عنها بيع شهادات الماجستير والدكتوراه الوهمية لمن يدفع“.

وكان الداعية محمد حسان أدلى بشهادته أمس الأحد في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”داعش إمبابة“.

واستمعت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، لشهادة الداعية المصري محمد حسان في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية داعش إمبابة“.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الـ9 من أكتوبر مع إلغاء غرامة ألف جنيه المقررة على حسان في الجلسة الماضية واستمرار حبس المتهمين والقرارات السابقة.‎

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الـ12 من حزيران/ يونيو الماضي، قرارا بندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان، بعد تغيبه عن الإدلاء بشهادته في القضية، لأسباب مرضية وفقا لزعمه.