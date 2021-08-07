جنوب السودان تغازل إثيبوبيا وتتحدث عن آثار إيجابية لسد النهضة

قالت وزيرة خارجية جنوب السودان، بياتريس واني، إن لسد النهضة آثار إيجابية، مؤكدة التزام بلادها بالعلاقات التاريخية مع أديس أبابا، مشددة على أنه لن يسمح بحدوث أي شيء سيئ لإثيوبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الجنوب سودانية، بالسفير الإثيوبي لدى جنوب السودان، السفير نبيل مهدي، بحسب بيان للخارجية الإثيوبية.

كما أكدت الوزيرة الجنوب سودانية، الأثر الإيجابي لسد النهضة في توليد الطاقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى حلول سلمية لحل الجمود في المفاوضات.

ومن جانبه؛ هنأ السفير الإثيوبي الوزيرة على تأسيس الجمعية الوطنية المعاد تشكيلها ومجلس الولايات، مؤكدًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في التنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام.

كما أطلع السفير الوزير على التطورات الحالية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من النية الطيبة للحكومة من أجل رفاهية شعب تيغراي، فشلت جبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الرد بالمثل على وقف إطلاق النار واستمرت في شن هجمات جديدة على جبهات متعددة.

وقال إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لديها كل القدرة والسلطة الأخلاقية لتحييد العنصر المعادي، كما أبلغها السفير بشأن الملء الثاني للسد، مؤكدًا أن الغرض العام من السد هو توليد الكهرباء.

تأتي التصريحات من جانب وزيرة خارجية جنوب السودان، بعد أيام قليلة من زيارة نائب رئيس جنوب السودان إلى مصر، على رأس وفد رفيع المستوى، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، كما جرى الاتفاق مع المسؤولين في مصر على ضخ استثمارات وغيرها من أطر التعاون بين البلدين.

وقال نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيجا، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وصلت إلى مستوى عال جدا.

ولفت إلى استعداد جنوب السودان للعب دور الوساطة في ملف السد الإثيوبي، قائلا ”نرغب أن لا يكون هناك تدهور في العلاقات بين الدول، وإذا رأينا أن هناك تدهورًا مستعدون للوساطة لفتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر“.

وأشار إلى أنه في الماضي، كانت تشهد جنوب السودان حربا أهلية، لكن الآن أصبح هناك اتفاقية سلام، وأصبح الاستقرار موجودًا والأمر الآن على ما يرام، لافتا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في ملف الري بالدلتا المصرية حيث يتم توفير المياه، ويوجد موظفون من جنوب السودان يجري تدريبهم.