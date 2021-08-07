وزير خارجية مصر يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إلى البحرين، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن الوزير شكري توجه، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية.

وأشار في بيان إلى أنه من المقرر أن ينقل الوزير شكري خلال الزيارة رسالةً خطية من الرئيس السيسي إلى العاهل البحريني، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.

ولفت السفير حافظ، في البيان الذي نشرته الخارجية المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن وزير الخارجية شكري سيعقد جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري إلى البحرين بعد أيام قليلة من زيارته إلى تونس، التي أكد خلالها دعم بلاده للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مبديا ثقته في أن تونس ماضية في مسار دستوري سليم يضمن لشعبها مستقبلا أفضل.

وقال الوزير شكري، خلال لقائه الرئيس سعيد في تونس: ”تشرفت باستقبال الرئيس قيس سعيد، الذي قدمت له رسالة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دعمه الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق، والإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن، وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم، وتعزيز مؤسسات الدولة التونسية“.

وأضاف الوزير المصري أن ”هذه لحظة تاريخية يضطلع بها شخص يعلي قيم الديمقراطية وقيم الدستور وقيم المؤسسات، وأهمية الحفاظ على الدولة التونسية، وتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه، ونجد أن هذا ينسجم مع كل ما يشهده الحراك الشعبي وكل ما يعبر عن إرادة الشعب التونسي“.

ومضى الوزير شكري قائلًا: ”نحن نستشعر وحدة المصير بين الدولتين اللتين تربطهما علاقات وثيقة من الإخاء والتضامن والإحساس القوي بالمصير المشترك، وكل إمكانياتنا مسخرة للشعب التونسي خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة“.